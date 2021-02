Margot Robbie, nuovo look e capelli neri sul set del nuovo film di David O. Russell (FOTO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Delle FOTO dal web ci mostrano una Margot Robbie inedita - e con chioma corvina - sul set del nuovo film diretto da David O. Russell. Dopo Jennifer Lawrence, anche Margot Robbie si presenta con un nuovo look con chioma corvina nelle FOTO dal set del suo prossimo film, il progetto ancora in attesa di un titolo targato David O. Russell. Le riprese della pellicola, che si stanno svolgendo in quel di Los Angeles, erano inizialmente programmate per aprile 2020, ma a causa della pandemia sono state rimandate di diversi mesi. Ora però, Robbie - che aveva siglato l'accordo con il regista lo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021) Delledal web ci mostrano unainedita - e con chioma corvina - sul set deldiretto daO.. Dopo Jennifer Lawrence, anchesi presenta con uncon chioma corvina nelledal set del suo prossimo, il progetto ancora in attesa di un titolo targatoO.. Le riprese della pellicola, che si stanno svolgendo in quel di Los Angeles, erano inizialmente programmate per aprile 2020, ma a causa della pandemia sono state rimandate di diversi mesi. Ora però,- che aveva siglato l'accordo con il regista lo ...

Noovyis : (Margot Robbie, nuovo look e capelli neri sul set del nuovo film di David O. Russell (FOTO)) Playhitmusic - - sonolaiaia : Nella prossima vita voglio rinascere pazzesca come Margot Robbie - cinemaniaco_fb : ?????????????? Margot Robbie, nuovo look e capelli neri sul set del nuovo film di David O. Russell (FOTO)… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Margot Robbie e Robert De Niro sul set del nuovo film di David O. Russell - bianca_log : Margot Robbie tu mi devi percuotere con le tue parrucche -