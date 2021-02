Marco Belpoliti | Il disastro nel Paese è enorme

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 febbraio 2021) Sulla copertina dell’ultimo libro di, Pianura (Einaudi), c’è una foto di Luigi Ghirri che si chiama Edicola con nebbia ed è tutta bianca. Oltre alla nebbia non c’è quasi nient’altro. Eppure si può rimanere a guardarla a lungo senza sapere bene cosa si sta guardando, né perché: “La nebbia – dice– consente di immaginare, di guardare, di vedere quello che non si riesce a vedere quando tutto è completamente visibile”. Da anniscrive saggi sulla letteratura, sulla storia e anche sulla politica trascinando nei campi disciplinati delle materie di studio degli oggetti che sovvertono le regole consolidate dell’indagine, com’è stato per la sessualità nell’interpretazione letteraria di Pasolini, Andy Warhol per l’estetica delle Brigate Rosse, la canottiera nella ...