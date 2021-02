Mara Venier, l’indiscrezione bomba arriva da un big della tv. Nei corridoi Rai non si parla d’altro (Di domenica 7 febbraio 2021) Continua ad esserci grande attenzione sul futuro di Mara Venier. La conduttrice, reduce da risultati entusiasmanti con il suo Domenica In, aveva spaventato i tanti ammiratori affermando di voler ‘staccare’ per dedicare più tempo alla propria famiglia. Una scelta che però non è ancora diventata definitiva. D’altra parte prima di lasciare la sua ‘creatura’, con cui ha vinto la sfida di ascolti contro l’amica Barbara D’Urso, ci vuole pensare bene. Anzi, proprio recentemente la stessa Mara ha rivelato: “Ho pensato a lasciare perché ero preoccupata che il lavoro sottraesse tempo alla mia vita privata. Poi ho riflettuto su quanto mi mancherebbero il mio pubblico e i compagni di lavoro, che costituiscono per me una seconda famiglia e ho fatto un passo indietro”. E adesso spunta una clamorosa indiscrezione proprio sul futuro di zia ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Continua ad esserci grande attenzione sul futuro di. La conduttrice, reduce da risultati entusiasmanti con il suo Domenica In, aveva spaventato i tanti ammiratori affermando di voler ‘staccare’ per dedicare più tempo alla propria famiglia. Una scelta che però non è ancora diventata definitiva. D’altra parte prima di lasciare la sua ‘creatura’, con cui ha vinto la sfida di ascolti contro l’amica Barbara D’Urso, ci vuole pensare bene. Anzi, proprio recentemente la stessaha rivelato: “Ho pensato a lasciare perché ero preoccupata che il lavoro sottraesse tempo alla mia vita privata. Poi ho riflettuto su quanto mi mancherebbero il mio pubblico e i compagni di lavoro, che costituiscono per me una seconda famiglia e ho fatto un passo indietro”. E adesso spunta una clamorosa indiscrezione proprio sul futuro di zia ...

GabCirilli : Pronti per una nuova ricetta di #chefcirilli ??? Fra poco a @domenicainrai con la mitica @mara_venier su… - angelofavignan : RT @N_DeGirolamo: Dalle 16:30 ospite di ‘Domenica In’ su @RaiUno con Mara Venier ?? ?? Ovviamente parlerò anche del mio nuovo programma ‘… - N_DeGirolamo : Dalle 16:30 ospite di ‘Domenica In’ su @RaiUno con Mara Venier ?? ?? Ovviamente parlerò anche del mio nuovo progr… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… -