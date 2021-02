Maltempo in Italia, allerta gialla in 15 regioni (Di domenica 7 febbraio 2021) . Attesi temporali e venti forte. Possibili nevicate sui settori alpini. ROMA – Nuova ondata di Maltempo in Italia. La Protezione Civile per la giornata di domenica 7 febbraio ha emesso una allerta gialla in 15 regioni per possibili temporali e venti molto forti. Massima attenzione in Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Forte vento su Roma, neve sulle Alpi E Roma si è svegliata sotto l’acqua e un forte vento. Una domenica di Maltempo per la Capitale e per altre città Italiane. Prevista neve sui settori alpini di Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia. Condizioni meteo che potrebbero portare ad una riduzione di assembramenti ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) . Attesi temporali e venti forte. Possibili nevicate sui settori alpini. ROMA – Nuova ondata diin. La Protezione Civile per la giornata di domenica 7 febbraio ha emesso unain 15per possibili temporali e venti molto forti. Massima attenzione in Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Forte vento su Roma, neve sulle Alpi E Roma si è svegliata sotto l’acqua e un forte vento. Una domenica diper la Capitale e per altre cittàne. Prevista neve sui settori alpini di Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia. Condizioni meteo che potrebbero portare ad una riduzione di assembramenti ...

