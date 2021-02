L’uomo che deve chiedere sempre. La tv vintage da non perdere secondo Carla Vistarini (Di domenica 7 febbraio 2021) La tv offre ormai serie straordinarie che nulla hanno da invidiare al cinema, che purtroppo di questi tempi sconta la chiusura delle sale e dei teatri per le note esigenze sanitarie. E così “La regina degli scacchi”, “Bridgerton”, “The Undoing”, “Normal people”, ecc. solo per nominare alcuni dei maggiori successi della stagione, registrano ascolti record. Ma, tra questi titoli roboanti, effetti speciali e produzioni milionarie sulla cresta dell’onda e dell’attualità, sono tornate, sorprendentemente, a conquistare il pubblico anche serie con qualche anno sulle spalle. A volte molti anni. Perry Mason, Il tenente Colombo, la Signora in Giallo, Renegade, Walker Texas Ranger, sono solo alcuni degli appuntamenti “vintage” che tornano sul piccolo schermo, conquistando il pubblico, vecchio e nuovo, col fascino di un mondo tanto vicino eppure perduto. Tra questi c’è anche ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) La tv offre ormai serie straordinarie che nulla hanno da invidiare al cinema, che purtroppo di questi tempi sconta la chiusura delle sale e dei teatri per le note esigenze sanitarie. E così “La regina degli scacchi”, “Bridgerton”, “The Undoing”, “Normal people”, ecc. solo per nominare alcuni dei maggiori successi della stagione, registrano ascolti record. Ma, tra questi titoli roboanti, effetti speciali e produzioni milionarie sulla cresta dell’onda e dell’attualità, sono tornate, sorprendentemente, a conquistare il pubblico anche serie con qualche anno sulle spalle. A volte molti anni. Perry Mason, Il tenente Colombo, la Signora in Giallo, Renegade, Walker Texas Ranger, sono solo alcuni degli appuntamenti “” che tornano sul piccolo schermo, conquistando il pubblico, vecchio e nuovo, col fascino di un mondo tanto vicino eppure perduto. Tra questi c’è anche ...

