L’ultimo Paradiso | Riccardo Scamarcio | “Il cinema è meglio della vita”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 febbraio 2021) L'incontro con il regista Rocco Ricciardulli e l'interprete e produttore de L'ultimo, una storia di lotta per la libertà ambientata nel Sud degli anni '50. La storia viene da lontano, per la precisione dai racconti ascoltati da bambino. L'ultimoarriva infatti dalle memorie di infanzia del regista Rocco Ricciardulli. Il film, in streaming su Netflix dal 5 febbraio, nasce da un fatto di sangue realmente accaduto e dalle suggestioni di un Sud mitico e ancestrale. A detta dello stesso regista, che lo ha scritto insieme a, qui anche produttore e interprete, "l'evento centrale è successo davvero e coinvolge la mia famiglia. Mi era stato raccontato da mia madre e ne avevo fatto una prima stesura che ho presentato a, da lì …