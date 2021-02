L’ultimo Paradiso è su Netflix | la trama | scopriamo perchè vedere il film con Scamarcio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 febbraio 2021) In un momento così complicato per il cinema e con la voglia che c’è diqualcosa di nuovo e diverso, le serie tv sono diventate un vero e proprio must del week end da passare davanti alla tv. Cinema chiusi ma tanta voglia di tornare alla normalità. In attesa che questo accada, possiamo continuare aanche in streaming, aiutando nel nostro piccolo il settore dello spettacolo, molto provato a causa del coronavirus e delle chiusure di questo ultimo anno. Tra le nuove uscite suvi segnaliamo il nuovocon Riccardo. Il titolo del, un viaggio nel sud degli anni ’50 dove gli uomini si facevano ancora giustizia da soli pensando di essere padroni delle loro figlie, delle loro ...