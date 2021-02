Lulic, 10 anni di Lazio: “Nessuno si aspettava tanto da me. E quella finale di Coppa Italia con la Roma…” (Di domenica 7 febbraio 2021) Senad Lulic, capitano della Lazio, si è raccontato in una lunga intervista nel corso del programma 'Tell me', in onda su Lazio Style Channel in occasione dei dieci anni di permanenza in maglia biancoceleste. Passato, presente e futuro nelle parole del calciatore, tornato a disposizione di Simone Inzaghi nelle scorse settimane.Lulic e i suoi 10 anni lazialicaption id="attachment 486961" align="alignnone" width="594" Lulic (getty images)/caption"Ormai sono passati quasi dieci anni dal mio arrivo a Roma. Per me è stato più semplice conoscendo la lingua. Ho giocato a Bellinzona dove si parlava Italiano. Mi trovo benissimo qui, ogni anno si rinnova il mio amore per questa squadra. Tutti mi ricordano il mio esordio a San Siro, come ero ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Senad, capitano della, si è raccontato in una lunga intervista nel corso del programma 'Tell me', in onda suStyle Channel in occasione dei diecidi permanenza in maglia biancoceleste. Passato, presente e futuro nelle parole del calciatore, tornato a disposizione di Simone Inzaghi nelle scorse settimane.e i suoi 10lazialicaption id="attachment 486961" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Ormai sono passati quasi diecidal mio arrivo a Roma. Per me è stato più semplice conoscendo la lingua. Ho giocato a Bellinzona dove si parlavano. Mi trovo benissimo qui, ogni anno si rinnova il mio amore per questa squadra. Tutti mi ricordano il mio esordio a San Siro, come ero ...

