(Di domenica 7 febbraio 2021) Con la131, lapotrebbe scrivere una pagina importante della sua storia. La nuova sportiva, che avrà un nome diverso e che arriverà sul mercato nel 2022, sarà l’ultima della sua specie. Con essa, la casa fondata dal leggendario Colin Chapman chiude per sempre il capitolo dei motori a combustione, per abbracciare completamente

zazoomblog : Lotus Type 131: la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra - #Lotus #un’epoca #l’inizio #un’altra - MoliPietro : Lotus Type 131: la fine di un’epoca, e l’inizio di un’altra - newsautoit : ??#Lotus dichiara la fine della produzione per i modelli #Elise, #Exige ed #Evora. Arrivano nuovi modelli... anche e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotus Type

Quattroruote

Denominata internamente come131', la nuova vettura sportiva dellasuccederà, come posizionamento, alla Esprit. L'annuncio è arrivato con un'immagine teaser, raffigurante alcuni nuovi ...... prima di una nuova generazione di vetture elettrificate che continuerà con il misterioso modello131. Un futuro tutto da scrivere perche ora ha un nuovo padrone e che appresta a vivere ...Con la Type 131 la Lotus chiuderà un ciclo per aprirne un altro. La vettura che prenderà il posto di Elise e di Evora sarà l'ultima a pistoni ...Ancora più sportiva e innovativa, la Lotus Type 131 si propone come la grande novità del 2021 per la casa automobilistica del Regno Unito. L’attesa è quasi terminata con la vettura che sarà presto sve ...