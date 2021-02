L’obiettivo di Mario Draghi: liberare la “distruzione creativa” del mercato (Di domenica 7 febbraio 2021) di Thomas Fazi Molto si chiedono quale sarà la filosofia di politica economica a cui si ispirerà il nascente governo Draghi. Diversi commentatori – basandosi su un’interpretazione assolutamente fallace dell’operato di Draghi alla BCE (l’idea che le politiche monetarie espansive rappresentino una politica “keynesiana”); su un suo ormai celebre articolo di qualche mese fa sul Financial Times, in cui Draghi ha sdoganato il debito pubblico (quello “buono”); e in alcuni casi, persino tirando in ballo i suoi studi con uno dei più grandi economisti keynesiani del secolo scorso, Federico Caffè – sembrano convinti che Draghi si muoverà nel solco di una politica sostanzialmente espansiva, addirittura, appunto, “keynesiana”. Insomma, una politica opposta a quella austeritaria di Monti. Ma è lo stesso ... Leggi su ilparagone (Di domenica 7 febbraio 2021) di Thomas Fazi Molto si chiedono quale sarà la filosofia di politica economica a cui si ispirerà il nascente governo. Diversi commentatori – basandosi su un’interpretazione assolutamente fallace dell’operato dialla BCE (l’idea che le politiche monetarie espansive rappresentino una politica “keynesiana”); su un suo ormai celebre articolo di qualche mese fa sul Financial Times, in cuiha sdoganato il debito pubblico (quello “buono”); e in alcuni casi, persino tirando in ballo i suoi studi con uno dei più grandi economisti keynesiani del secolo scorso, Federico Caffè – sembrano convinti chesi muoverà nel solco di una politica sostanzialmente espansiva, addirittura, appunto, “keynesiana”. Insomma, una politica opposta a quella austeritaria di Monti. Ma è lo stesso ...

antoniodb69 : RT @pietroraffa: Questa è MERAVIGLIOSA: #Pedicini (M5s):'Perché la BCE non fissa un interesse sui titoli di stato inferiore al livello di… - Ernesto65373005 : RT @pietroraffa: Questa è MERAVIGLIOSA: #Pedicini (M5s):'Perché la BCE non fissa un interesse sui titoli di stato inferiore al livello di… - StefanoDeloren1 : RT @pietroraffa: Questa è MERAVIGLIOSA: #Pedicini (M5s):'Perché la BCE non fissa un interesse sui titoli di stato inferiore al livello di… - a_piazza : RT @pietroraffa: Questa è MERAVIGLIOSA: #Pedicini (M5s):'Perché la BCE non fissa un interesse sui titoli di stato inferiore al livello di… - xvalespx : RT @pietroraffa: Questa è MERAVIGLIOSA: #Pedicini (M5s):'Perché la BCE non fissa un interesse sui titoli di stato inferiore al livello di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’obiettivo Mario Conte apre a Draghi: «Auspico governo politico». Sì di Berlusconi. Consultazioni, si chiude sabato e ... Il Sole 24 ORE