Lo “scambio colombiano” e le malattie dopo la scoperta dell’America

(Di domenica 7 febbraio 2021) In seguito allasi sviluppò quella che oggi, con un termine moderno, chiamiamo “guerra batteriologica”, che fu la causa decisiva della “vittoria” europea. Cristoforo Colombo e i suoi successori la fecero senza saperlo. In Europa esistevanoche potevano essere mortali a quei tempi: si moriva di vaiolo, malaria, epatite, di morbillo. Però chi non moriva, la maggioranza, sviluppava delle immunità naturali, anche prima che venissero scoperti i vaccini. Le stessenon esistevano in America. I primi esploratori, conquistatori, colonizzatori arrivati dall’Europa erano spesso portatori dei germi del vaiolo, dell’epatite, del morbillo. Oppure trasportavano i vettori delleeuropee sotto forma di animali o insetti o piante nelle stive delle loro navi. Contagiavano ...

Falso_Nueve_IT : In Portogallo #Sporting (che vince 1-0 il big match col #Porto e vola verso il titolo ancora imbattuto) e #Braga im… -

Ultime Notizie dalla rete : scambio colombiano

Il Gazzettino

... una manciata di secondi prima dello stop, è stato quello delYeferson PAZ , 18enne ... per capire se fosse stato possibile unocon Olivier GIROUD , ma la volontà del francese di non ...https://internapoli.it/wp - content/uploads/2021/01/- di - detenuti - tra - Italia - e - ... IL NARCOS DELLA BANDA Mauricio Abelardo Rubio Azuero, 46enne. Deve scontare circa 14 anni ...LA VISITAPADOVA Oltre la crisi coronavirus, verso nuove strategie sui mercati esteri. Il tessuto commerciale padovano guarda avanti per valorizzare l'interscambio commerciale, stringendo legami ...Il Napoli, in semifinale di Coppa Italia, affronterà per l'ennesima volta un ex andato via troppo presto: Duvan Zapata.