Lo psicologo | “La risposta al malessere degli adolescenti sia immediata”

ROMA – "Mario Rusconi è noto come uno dei presidi illuminati, ha da sempre considerato lo psicologo una figura importante per i ragazzi e, come lui, tanti altri presidi. Per lavorare con i giovani non ci si può improvvisare, occorrono formazione specifica e attività mirate. La risposta al loro malessere deve essere immediata, altrimenti si peggiora la situazione. Il passo è stato breve dalla sindrome della capanna al ritiro sociale e i ragazzi sempre più soli in questa mancanza di relazioni sono portati a compiere atti estremi che molti adulti dicono di 'non capire'. Forse, bisognerebbe smettere di pronunciare queste frasi per iniziare a domandarsi cosa accade ai ragazzi". Ad accogliere l'appello del presidente di Assopresidi sulla necessaria presenza degli psicologi a scuola è Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), che da oltre 30 anni lavora al fianco delle scuole per garantire un supporto psicologico a studenti, docenti e genitori, contando sportelli di supporto e ascolto psicologico in presenza e online in 850 istituti comprensivi italiani.

