Livorno. Da aprile operazioni di esumazione al Cimitero della Cigna

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dal primoprossimo, alcomunale(“dei Lupi”), partiranno lediordinaria presso il campo n. 3, dove si trovano inumati defunti deceduti tra il 7/10/2008 e il 23/11/2010. I familiari che intendono essere presenti al momento dell’dei resti mortali dei loro cari e che intendono dare disposizioni affinché i resti siano deposti in cellette ossario o loculi già in concessione, oppure procedere a dare diversa destinazione (trasferimento in altro, cremazione con successivo affidamento o dispersione, ecc.) dovranno presentare domanda entro il 31 marzo al servizio di front office delLa(via ...

Ultime Notizie dalla rete : Livorno aprile

IL TELEGRAFO Livorno

.... 'Il nostro nome è Anna' con Ludovica Nasti 'Il nostro nome è Anna" vede come ... è uscito nazionalmente il 27 gennaio 2021, Giorno della Memoria e da2021, rientrerà anche come ......in modo concreto l'innovazione delle piccole e medie imprese delle province di Grosseto e... Infine, ricordiamo che sono prorogati fino al 30i bandi camerali per contributi per lo ...Dal primo aprile prossimo, al Cimitero comunale della Cigna a Livorno (“Cimitero dei Lupi”), partiranno le operazioni di esumazione ordinaria presso il campo ...Con le circolari diramate nella tarda serata di ieri la FIP Toscana ha comunicato alle società la formula e il calendario, seppur ancora provvisorio, del campionato di Serie C Gold 202021. Il campiona ...