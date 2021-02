LIVE – Varese-Cremona 81-75, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 7 febbraio 2021) Openjobmetis Varese e Vanoli Basket Cremona si sfidano nel match valido per la 19° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I biancorossi sono impegnati in una rincorsa per allinearsi alle avversarie. Con due partite ancora da recuperare, occupano al momento l’ultimo posto in classifica con 8 punti. Varese giovedì scorso ha battuto la quotata Brindisi rimettendosi in scia alle diretti concorrenti in graduatoria e interrompendo una Serie di sei sconfitte consecutive. Meglio non se la passa Cremona, reduce da quattro ko di fila e avente solo quattro punti di vantaggio sugli avversari. Domenica 7 febbraio alle ore 16.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Openjobmetise Vanoli Basketsi sfidano nel match valido per la 19° giornata del campionato diA1. I biancorossi sono impegnati in una rincorsa per allinearsi alle avversarie. Con due partite ancora da recuperare, occupano al momento l’ultimo posto in classifica con 8 punti.giovedì scorso ha battuto la quotata Brindisi rimettendosi in scia alle diretti concorrenti in graduatoria e interrompendo unadi sei sconfitte consecutive. Meglio non se la passa, reduce da quattro ko di fila e avente solo quattro punti di vantaggio sugli avversari. Domenica 7 febbraio alle ore 16.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA ...

