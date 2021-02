LIVE – Treviso-Brindisi 58-63, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 7 febbraio 2021) De’Longhi Treviso ed Happy Casa Brindisi si sfidano nel match valido per la 19° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I veneti arrivano dalla convincente vittoria in trasferta contro la Leonessa Brescia e si trova settimi in classifica, con 8 vinte e 9 perse. La formazione pugliese, nonostante la sconfitta nel recupero infrasettimanale di giovedì contro Varese, si trova invece in seconda posizione, a pari merito con Virtus Bologna, Venezia e Sassari. Domenica 7 febbraio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Brindisi 58-63 24? – Tripla di Gaspardo e schiacciata poderosa di Udom, Brindisi prova la fuga. 58-63. 22? – Rimbalzo difensivo ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) De’Longhied Happy Casasi sfidano nel match valido per la 19° giornata del campionato diA1. I veneti arrivano dalla convincente vittoria in trasferta contro la Leonessa Brescia e si trova settimi in classifica, con 8 vinte e 9 perse. La formazione pugliese, nonostante la sconfitta nel recupero infrasettimanale di giovedì contro Varese, si trova invece in seconda posizione, a pari merito con Virtus Bologna, Venezia e Sassari. Domenica 7 febbraio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA58-63 24? – Tripla di Gaspardo e schiacciata poderosa di Udom,prova la fuga. 58-63. 22? – Rimbalzo difensivo ...

