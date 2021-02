LIVE – Teramo-Monopoli 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 7 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Teramo-Monopoli, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da cinque punti nelle ultime cinque partite, stanno provando a ritrovare lo smalto di inizio stagione per restare nelle prime posizioni della classifica; i pugliesi, dal canto loro, hanno ottenuto tre sconfitte nelle ultime cinque gare ed hanno bisogno di invertire la rotta. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Teramo: Lewandowski; Diakite, Soprano, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Vieiro; Bombagi, Pinzauti, Costa ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da cinque punti nelle ultime cinque partite, stanno provando a ritrovare lo smalto di inizio stagione per restare nelle prime posizioni della classifica; i pugliesi, dal canto loro, hanno ottenuto tre sconfitte nelle ultime cinque gare ed hanno bisogno di invertire la rotta. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Lewandowski; Diakite, Soprano, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Vieiro; Bombagi, Pinzauti, Costa ...

