LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 49-65, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 7 febbraio 2021) UNAHOTELS Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna si sfidano nel 19° turno di Serie A1 2020/2021. Gli Emiliani vogliono riagganciare il treno playoff, svoltando un trend negativo che li ha visto sconfitti in sei delle ultime 7 partite. Reduci dalla vittoria di Podgorica in casa del Buducnost che è valsa una fetta importante del primo posto del girone di EuroCup, le Vu Nere vogliono ora mantenere il passo in campionato di Venezia, Brindisi e Sassari. Domenica 7 febbraio alle ore 20:45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Virtus Bologna 49-65 FINE TERZO QUARTO 30? – Piazzato di ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) UNAHOTELSSegafredosi sfidano nel 19° turno diA1. Glini vogliono riagganciare il treno playoff, svoltando un trend negativo che li ha visto sconfitti in sei delle ultime 7 partite. Reduci dalla vittoria di Podgorica in casa del Buducnost che è valsa una fetta importante del primo posto del girone di EuroCup, le Vu Nere vogliono ora mantenere il passo in campionato di Venezia, Brindisi e Sassari. Domenica 7 febbraio alle ore 20:45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA49-65 FINE TERZO QUARTO 30? – Piazzato di ...

zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 37-44 Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredo all’intervallo - #Reggio #Emilia-V… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 20-28 Serie A basket in DIRETTA: con una tripla sulla sirena del primo quarto Kop… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 29-38 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 3-11 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 3-13 Serie A basket in DIRETTA: avvio straripante delle V Nere - #Reggio #Emilia… -