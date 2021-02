LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 37-44, Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-51 Appoggio al vetro di Kyle Weems sul settimo assist della serata di Milos Teodosic, parziale di 7-0 Virtus che porta Martino a chiamare time out sul -14. 37-49 Gamble è incontenibile sotto canestro vista anche l’assenza di Frank Elegar tra le fila della Reggiana. Taylor pesta inavvertitamente la linea, palla recuperata dalla Virtus ripartita molto forte in questo secondo tempo. 37-47 TRIPLA di Ricci! inizia IL TERZO QUARTO 21.35 A tra poco per il secondo tempo di Reggiana-Virtus Bologna su OA Sport. 21.34 Il primo tempo in cifre: Intervallo lungo nella sfida tra @PallacReggiana e @Virtusbo con le Vnere avanti 37-44Le statistiche del 1° tempo#LBASerieA ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-51 Appoggio al vetro di Kyle Weems sul settimo assist della serata di Milos Teodosic, parziale di 7-0che porta Martino a chiamare time out sul -14. 37-49 Gamble è incontenibile sotto canestro vista anche l’assenza di Frank Elegar tra le fila della Reggiana. Taylor pesta inavvertitamente la linea, palla recuperata dallaripartita molto forte in questotempo. 37-47 TRIPLA di Ricci!IL TERZO QUARTO 21.35 A tra poco per iltempo di Reggiana-su OA Sport. 21.34 Il primo tempo in cifre: Intervallo lungo nella sfida tra @PallacReggiana e @bo con le Vnere avanti 37-44Le statistiche del 1° tempo#LBAA ...

