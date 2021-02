LIVE Prada Cup DIRETTA: vento leggero per le prime regate? Possibile America’s Cup negli Emirati Arabi (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE America’s CUP IN MEDIO ORIENTE? NEW ZEALAND HA GIA’ INCARICATO UN’AGENZIA… LE PREVISIONI METEO PER LE prime regate: CI SARA’ vento leggero? VIDEO LUNA ROSSA, ALLENAMENTO SUL CAMPO DI REGATA A VIDEO: ANCHE INEOS SI ALLENA SUL CAMPO A CALENDARIO FINALE LUNA ROSSA-INEOS! DATE, PROGRAMMA, ORARI LUNA ROSSA-INEOS, ULTIMO WEEKEND DI MODIFICHE! POI C’E’ LA STAZZA LUNA ROSSA SFIDA INEOS IN ALLENAMENTO: TESTA A TESTA VIBRANTE – IL VIDEO VIDEO LUNA ROSSA SPIATA NEL SUO HANGAR: L’ISPEZIONE DI NZ HERALD VIDEO INEOS IN ALLENAMENTO, CHE MIGLIORAMENTO IN STABILITA’ PITBULL VS SHARK. SPITHILL CONTRO AINSLIE, UNA BATTAGLIA ANIMALESCA TERRY HUTCHINSON: “STAVAMO AFFONDANDO CON 5 MILIONI DI DOLLARI” VIDEO: CHI HA I FOIL PIU’ VELOCI? LA DIFFERENZA ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACUP IN MEDIO ORIENTE? NEW ZEALAND HA GIA’ INCARICATO UN’AGENZIA… LE PREVISIONI METEO PER LE: CI SARA’? VIDEO LUNA ROSSA, ALLENAMENTO SUL CAMPO DI REGATA A VIDEO: ANCHE INEOS SI ALLENA SUL CAMPO A CALENDARIO FINALE LUNA ROSSA-INEOS! DATE, PROGRAMMA, ORARI LUNA ROSSA-INEOS, ULTIMO WEEKEND DI MODIFICHE! POI C’E’ LA STAZZA LUNA ROSSA SFIDA INEOS IN ALLENAMENTO: TESTA A TESTA VIBRANTE – IL VIDEO VIDEO LUNA ROSSA SPIATA NEL SUO HANGAR: L’ISPEZIONE DI NZ HERALD VIDEO INEOS IN ALLENAMENTO, CHE MIGLIORAMENTO IN STABILITA’ PITBULL VS SHARK. SPITHILL CONTRO AINSLIE, UNA BATTAGLIA ANIMALESCA TERRY HUTCHINSON: “STAVAMO AFFONDANDO CON 5 MILIONI DI DOLLARI” VIDEO: CHI HA I FOIL PIU’ VELOCI? LA DIFFERENZA ...

