LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 0-0, Super Bowl 2021 in DIRETTA: che battaglia in difesa (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mancano 8’29” al termine del primo quarto. Per il momento grandi difese e poco spettacolo. Punteggio inchiodato sullo 0-0. 6? Chiefs maestosi! Sack spettacolare! Mettono le mani addosso a Brrady, il quarterback va a terra! 4&14, finisce subito la seconda fase d’attacco dei Bucs. 5? Brady cerca corto Brate e guadagna cinque yards: 3&8. 4? Sontuoso Clark, fa indietreggiare Tom Brady: 2&13. 4? Tom Brady aziona il suo running back Ronald Jones, abile a divorarsi dieci yards abbondanti e a sfondare la linea. 4? Touch-back. Tampa Bay ripartirà dalle 25 yards. 4? Ancora errore. Passaggio lungo impossibile per Hardman, Mahomes deve registarsi, intanto finisce così la prima azione offensiva dei Chiefs, devono calciae indietro il pallone. 4? Mahomes cerca il ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMancano 8’29” al termine del primo quarto. Per il momento grandi difese e poco spettacolo. Punteggio inchiodato sullo 0-0. 6?maestosi! Sack spettacolare! Mettono le mani addosso a Brrady, il quarterback va a terra! 4&14, finisce subito la seconda fase d’attacco dei Bucs. 5? Brady cerca corto Brate e guadagna cinque yards: 3&8. 4? Sontuoso Clark, fa indietreggiare Tom Brady: 2&13. 4? Tom Brady aziona il suo running back Ronald Jones, abile a divorarsi dieci yards abbondanti e a sfondare la linea. 4? Touch-back.Bay ripartirà dalle 25 yards. 4? Ancora errore. Passaggio lungo impossibile per Hardman, Mahomes deve registarsi, intanto finisce così la prima azione offensiva dei, devono calciae indietro il pallone. 4? Mahomes cerca il ...

