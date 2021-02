LIVE Italia-Russia 0-1, Finale ATP Cup, Berrettini-Medvedev in DIRETTA: gli azzurri cercano la rimonta (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Finale SINNER-TRAVAGLIA 1.29; In campo per il riscaldamento Berrettini e Medvedev. L’Italia ha bisogno del punto del suo numero uno per giocarsi la vittoria nel doppio 1.12: Tra circa 20 minuti la sfida tra Berrettini e Medvedev, ultimo appiglio per gli azzurri 1.11: Fognini non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare l’inerzia del match 1.10: In poco più di un’ora Rublev travolge Fognini. Dura punizione per l’azzurro ma in questo momento Rublev è fra i migliori giocatori al mondo 2-6 Risponde in rete Fognini e Rublev vince il primo incontro 6-1, 6-2. Russia-Italia 1-0 40-0 Sulla rete il tentativo di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLASINNER-TRAVAGLIA 1.29; In campo per il riscaldamento. L’ha bisogno del punto del suo numero uno per giocarsi la vittoria nel doppio 1.12: Tra circa 20 minuti la sfida tra, ultimo appiglio per gli1.11: Fognini non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare l’inerzia del match 1.10: In poco più di un’ora Rublev travolge Fognini. Dura punizione per l’azzurro ma in questo momento Rublev è fra i migliori giocatori al mondo 2-6 Risponde in rete Fognini e Rublev vince il primo incontro 6-1, 6-2.1-0 40-0 Sulla rete il tentativo di ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-6 1-2 in DIRETTA: un break per il russo anche nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-6 in DIRETTA: il russo domina il primo set - #Italia-Russia… -