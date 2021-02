LIVE Galles-Irlanda 6-3 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | grande battaglia in campo

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Pallone rubato da Beard: continuano a far fatica gli ospiti che non riescono a scardinare la solida retroguardiae. 32? Dopo 8 fasi l’entra nei 22 avversari ed insiste, alla ricerca di una meta che sarebbe fondamentale. 31?che ha spostato il baricentro in avanti negli ultimi minuti di gara. 29? Non sbaglia Sexton: l’torna a mettere il fiato sul collo il. 6-3. 28? Altra punizione per l’: va al calcio Sexton dai 35 metri. 26? Calcio di punizione contro ilper l’intervento scorretto di Owens. 24? Gli ospiti premono da qualche minuto: resistenza stoica della difesae. Intanto per la squadra di ...