LIVE Galles-Irlanda 3-0 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | Irlanda con l’uomo in meno

(Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? ROSSO PER O’MAHONY! Intervento troppo ruvido con il braccio da parte dell’irlandese.che ha la possibilità di giocare quasi tutta la partita in 15 contro 14. 14? In corso un TMO review a causa di un fallo di O’Mahony. 14? Grande battaglia sin qua: partita estremamente viva dal punto di vista agonistico. 13? Non ce la fa Dan Lydiate: al suo posto dentro Josh Navidi. 12? Il calcio di Tomos WIlliams trova una rimessa laterale che fa guadagnare metri alnella metà campo irlandese. Tempo che è stato interrotto per porre soccorso il numero 6 della squadra di casa. 11? Problemi per Lydiate che è rimasto a terra dopo un duro scontro con Zammit, che si era tuffato per recuperare l’ovale. 10? Mischia risolta da Williams che calcia subito in profondità. 8? Attacco da 15 ...