LIVE Galles-Irlanda 21-16, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i gallesi la vincono al termine di un finale psicodrammatico (Di domenica 7 febbraio 2021) 18.14 La nostra cronaca LIVE di Galles-Scozia finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo weekend con il Sei Nazioni. 18.12 Galles che raggiunge la Scozia in classifica a 4 punti, un punto per l'Irlanda. 18.10 Il Galles ha rischiato tantissimo dopo aver gestito in maniera pessima una mischia organizzata. L'Irlanda risale la corrente e per poco non piazza la zampata nel finale di partita. A pesare sicuramente il cartellino rosso per O'Mahony che ha lasciato per 65 minuti in inferiorità numerica l'Irlanda. I padroni di casa la vincono grazie alla maggior freschezza. FINISCE CON LA VITTORIA DEL Galles

