LIVE Galles-Irlanda 11-13 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | subito meta gallese in avvio di ripresa

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Gran placcaggio di Keenan che riesce a tamponare unache sembrava già fatta per la nazionale di Pivac. 57? Touche per ilin zona rossa. Grande possibilità per i padroni di casa. 55? Doppia sostituzione nell’: fuori Porter, dentro Furlong, out Henshaw ed entra Burns. 54? Guadagna un calcio di punizione fondamentale l’per un falloda Henshaw. 53? Torna a spingere in attacco l’che non ci sta. 52? Iniezione di fiducia notevole per ilche ha marcato per primo nella seconda frazione. Per l’può pesare anche la stanchezza dovuta al grande sforzo nel sopperire all’inferiorità numerica. 52? Cambio nell’: ...