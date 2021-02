LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: tutto pronto in Francia, c’è attesa per Ganna! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 13:15 Il primo azzurro in classifica generale è Stefano Oldani, tredicesimo a 1’29 dalla testa, Ganna è al momento quindicesimo, ma con una bella prestazione odierna potrebbe tranquillamente rientrare tra i primi 10. 13:12 Nibali partirà alle 14:55, Bettiol alle 14:57, mentre Ganna inizierà la sua gara alle 15:20. 13:09 La partenza è prevista alle ore 13:19, il primo atleta al via sarà il francese Samy Aurignac. 13:06 Oltre che per Filippo Ganna, in casa Italia c’è attesa anche per Vincenzo Nibali, che potrebbe farsi vedere nei tre chilometri finali, dopo quattro tappe in cui è sempre stato molto guardingo. 13:03 La classifica generale della mini corsa a tappe francese vede al momento in testa il belga Tim Wellens che guida con 44 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO E I FAVORITI DELLADI OGGI 13:15 Il primo azzurro in classifica generale è Stefano Oldani, tredicesimo a 1’29 dalla testa, Ganna è al momento quindicesimo, ma con una bella prestazione odierna potrebbe tranquillamente rientrare tra i primi 10. 13:12 Nibali partirà alle 14:55, Bettiol alle 14:57, mentre Ganna inizierà la sua gara alle 15:20. 13:09 La partenza è prevista alle ore 13:19, il primo atleta al via sarà il francese Samy Aurignac. 13:06 Oltre che per Filippo Ganna, in casa Italia c’èanche per Vincenzo Nibali, che potrebbe farsi vedere nei tre chilometri finali, dopo quattro tappe in cui è sempre stato molto guardingo. 13:03 La classifica generale della mini corsa a tappe francese vede al momento in testa il belga Tim Wellens che guida con 44 ...

infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all'assalto nella cronometro! - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all’assalto nella cronometro! - #Etoile #Bessèges… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges quarta tappa in DIRETTA: percorsi quasi 60 chilometri sempre due minuti per Ganna e soci -… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges quarta tappa in DIRETTA: se ne vanno in tre c’è anche Filippo Ganna - #Etoile #Bessèges… - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, quarta tappa in DIRETTA: percorso mosso, si muove Vincenzo Nibali? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Etoile Vasco Rossi compie 69 anni, la festa di compleanno è social

...'Vasco Rossi Zocca Fan Club' e dalla 'Combriccola del Blasco Fan Club' che sarà trasmesso in live ... tra l'altro con una performance per lo show televisivo di Capodanno dell'etoile Roberto Bolle. L'...

Risultati calcio live, Mercoledì 3 febbraio 2021 - Calciomagazine

Questa sera la seconda semifinale di Coppa Italia, in campo anche Premier League, Ligue 1 e Serie C. Successo interno del Central Coast Mariners in A - League, senza reti tra Puebla e Monterrey in ...

LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: arrivo in salita, test per Vincenzo Nibali OA Sport LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all’assalto nella cronometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA TAPPA DI OGGI 12:51 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima tappa dell'Etoile de Bessèges 2021. Buongi ...

DIRETTA Etoile de Bessèges 2021, Quinta Tappa LIVE

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della quinta tappa della Etoile de Bessèges 2021. ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:42. DIRETT ...

...'Vasco Rossi Zocca Fan Club' e dalla 'Combriccola del Blasco Fan Club' che sarà trasmesso in... tra l'altro con una performance per lo show televisivo di Capodanno dell'Roberto Bolle. L'...Questa sera la seconda semifinale di Coppa Italia, in campo anche Premier League, Ligue 1 e Serie C. Successo interno del Central Coast Mariners in A - League, senza reti tra Puebla e Monterrey in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA TAPPA DI OGGI 12:51 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima tappa dell'Etoile de Bessèges 2021. Buongi ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della quinta tappa della Etoile de Bessèges 2021. ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:42. DIRETT ...