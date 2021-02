LIVE Etoile de Bessèges in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile, dominio nella cronometro! 7° Bettiol (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Filippo Ganna 16:08 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di quest’ultima tappa dell’Etoile de Bessèges e vi augura un buon proseguimento di serata. 16:06 Il primo degli azzurri è Filippo Ganna, tredicesimo a 2’27” dalla testa, bene anche Stefano Oldani quattordicesimo. Alberto Bettiol finisce 20°, Vincenzo Nibali 25°. 16:05 Questo il podio della classifica generale: 1.Tim Wellens 13:56:21, 2. Michal Kwiatkowski (+53”), 3.Nils Politt (+1’00”). 16.04 Ottima settima piazza per Alberto Bettiol. Non è un cronoman puro, ma si è sempre difeso in questa specialità. 18° Vincenzo Nibali a 53?, non male per essere ad inizio stagione. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI16:08 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di quest’ultima tappa dell’dee vi augura un buon proseguimento di serata. 16:06 Il primo degli azzurri è, tredicesimo a 2’27” dalla testa, bene anche Stefano Oldani quattordicesimo. Albertofinisce 20°, Vincenzo Nibali 25°. 16:05 Questo il podio della classifica generale: 1.Tim Wellens 13:56:21, 2. Michal Kwiatkowski (+53”), 3.Nils Politt (+1’00”). 16.04 Ottima settima piazza per Alberto. Non è un cronoman puro, ma si è sempre difeso in questa specialità. 18° Vincenzo Nibali a 53?, non male per essere ad inizio stagione. ...

