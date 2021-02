Lipsia-Liverpool si giocherà sul nuetro di Budapest (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ Uefa ha reso noto che il match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, Lipsia-Liverpool, si giocherà sul campo neutro di Budapest. Restano invariati data(16 febbraio) e orario (21). Lipsia-Liverpool: perché si gioca a Bucarest? L’ Uefa ha preso questa decisione per via delle restrizioni anti-Covid del governo tedesco che ha vietato i voli da e per la Germania ai viaggiatori di tutti i paesi con un alto numero di contagi, tra i quali proprio l’Inghilterra. Non potendo optare per una deroga, si è quindi deciso di puntare sulla soluzione del campo neutro. Il comunicato dell’Uefa “L’ Uefa conferma che la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Rb Lipsia e Liverpool avrà luogo alla Puskas ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ Uefa ha reso noto che il match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League,, sisul campo neutro di. Restano invariati data(16 febbraio) e orario (21).: perché si gioca a Bucarest? L’ Uefa ha preso questa decisione per via delle restrizioni anti-Covid del governo tedesco che ha vietato i voli da e per la Germania ai viaggiatori di tutti i paesi con un alto numero di contagi, tra i quali proprio l’Inghilterra. Non potendo optare per una deroga, si è quindi deciso di puntare sulla soluzione del campo neutro. Il comunicato dell’Uefa “L’ Uefa conferma che la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Rbavrà luogo alla Puskas ...

