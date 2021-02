L’Inter nel mirino della Covisoc: chiesti chiarimenti sulla situazione economica del club (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Inter ha conquistato tre punti preziosissimi nella partita di campionato contro la Fiorentina, continua la corsa scudetto per l’11 di Antonio Conte. Ma a tenere banco è anche e soprattutto la cessione del club, i prossimi mesi saranno caldissimi. Sono in corso trattative per il passaggio di proprietà, ma la situazione è ancora in alto mare. La condizione del club dal punto di vista economico non è delle migliori, la causa principale è quella della pandemia da Coronavirus, le casse dei club di calcio di tutto il mondo sono sempre più vuote. La situazione in casa Inter Foto di Claudio Giovannini / AnsaL’Inter è sotto la lente d’ingrandimento della Covisoc, si tratta della commissione di vigilanza che ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021)ha conquistato tre punti preziosissimi nella partita di campionato contro la Fiorentina, continua la corsa scudetto per l’11 di Antonio Conte. Ma a tenere banco è anche e soprattutto la cessione del, i prossimi mesi saranno caldissimi. Sono in corso trattative per il passaggio di proprietà, ma laè ancora in alto mare. La condizione deldal punto di vista economico non è delle migliori, la causa principale è quellapandemia da Coronavirus, le casse deidi calcio di tutto il mondo sono sempre più vuote. Lain casa Inter Foto di Claudio Giovannini / Ansaè sotto la lente d’ingrandimento, si trattacommissione di vigilanza che ...

capuanogio : La situazione #Inter sbarca sul #FT: servono 200 milioni di dollari di liquidità nel 2021 per garantire il rispetto… - capuanogio : Che tenerezza quando, nel pieno dell’era della ‘potenza di #Suning’, mi riempivate la time line di insulti per aver… - juventusfc : ?? «Dovremo giocare una grande partita sotto l’aspetto fisico e mentale. Il match di campionato contro l’Inter ci ha… - Sergio91937680 : @Pirlo_official @juventusfc Bene così mister, stare alti pressare alti per tutto il tempo si fa la fine del topo co… - VincenzoOrab96 : @walterone1972 A fine anno tireremo le somme e capiremo nel caso chi ha fallito, sperando non sia propio l'Inter tutta. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter nel Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi Fortune Italia