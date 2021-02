L'infettivologo Bassetti: 'Sul Covid non ci sono vaccini di Serie A o di Serie B' (Di domenica 7 febbraio 2021) Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha fatto il punto sull'efficacia dei vaccini, argomento di dibattito forte negli ultimi giorni. Ne ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteoha fatto il punto sull'efficacia dei, argomento di dibattito forte negli ultimi giorni. Ne ...

imarkez : RT @blogsicilia: 'Non ci sono vaccini di Serie A e vaccini di Serie B', così l'infettivologo Bassetti - - Bart1705 : RT @blogsicilia: 'Non ci sono vaccini di Serie A e vaccini di Serie B', così l'infettivologo Bassetti - - blogsicilia : 'Non ci sono vaccini di Serie A e vaccini di Serie B', così l'infettivologo Bassetti - - zazoomblog : Coronavirus: infettivologo Bassetti non ci sono vaccini di serie A o serie B - #Coronavirus: #infettivologo… - TV7Benevento : Coronavirus: infettivologo Bassetti, 'Liguria disponibile ad acquistare monoclonali'... -