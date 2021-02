Li chiamano “furbetti del Cashback”, ma non stanno facendo nulla di illegale (Di domenica 7 febbraio 2021) Vengono descritti come persone che agiscono con il favore delle tenebre ed etichettati con quel fastidioso aggettivo che dice nulla, ma che implica un giudizio morale sul loro comportamento: ‘i furbetti’. Negli ultimi giorni le pagine dei quotidiani (cartecei e online, ma anche in varie trasmissioni televisive) si è parlato di come alcuni (non pochissimi) italiani si siano recati presso una stazione di rifornimento facendo decine di operazioni (di piccolo taglio) consecutive. È accaduto a Cuneo e oggi, secondo quanto riporta Il Gazzettino, a Treviso. Ma in tutto il Paese il fenomeno di fare benzina col Cashback si sta ripetendo. Ma è tutto nella legalità, quindi perché chiamarli furbetti? LEGGI ANCHE > L’uomo che ha fatto 62 rifornimenti per 6,5 euro di benzina per avere più ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 febbraio 2021) Vengono descritti come persone che agiscono con il favore delle tenebre ed etichettati con quel fastidioso aggettivo che dice, ma che implica un giudizio morale sul loro comportamento: ‘i’. Negli ultimi giorni le pagine dei quotidiani (cartecei e online, ma anche in varie trasmissioni televisive) si è parlato di come alcuni (non pochissimi) italiani si siano recati presso una stazione di rifornimentodecine di operazioni (di piccolo taglio) consecutive. È accaduto a Cuneo e oggi, secondo quanto riporta Il Gazzettino, a Treviso. Ma in tutto il Paese il fenomeno di fare benzina colsi sta ripetendo. Ma è tutto nella legalità, quindi perché chiamarli? LEGGI ANCHE > L’uomo che ha fatto 62 rifornimenti per 6,5 euro di benzina per avere più ...

