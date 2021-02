Lecce – Brescia, in Tv e formazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Lecce – Brescia è una delle partite in programma per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. La gara si giocherà martedì 9 febbraio allo stadio Via del Mare alle ore 19.00. Sarà possibile seguire la partita sui canali DAZN. All’andata i giallorossi avevano perso contro le Rondinelle per 0-3, Ndoj (doppietta) e Aye i marcatori. Lecce – Ascoli: sconfitta amara per i giallorossi Lecce – Brescia, i giallorossi a caccia di punti? La squadra di Corini si prepara ad ospitare il Brescia di Gastaldello e a lottare per i tre punti. I padroni di casa devono infatti recuperare qualche posizione in classifica. Il Lecce lotta per la promozione e non ha intenzione di scivolare via o troppo lontano, dalla zona playoff. L’inizio del campionato è stato ottimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021)è una delle partite in programma per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. La gara si giocherà martedì 9 febbraio allo stadio Via del Mare alle ore 19.00. Sarà possibile seguire la partita sui canali DAZN. All’andata i giallorossi avevano perso contro le Rondinelle per 0-3, Ndoj (doppietta) e Aye i marcatori.– Ascoli: sconfitta amara per i giallorossi, i giallorossi a caccia di punti? La squadra di Corini si prepara ad ospitare ildi Gastaldello e a lottare per i tre punti. I padroni di casa devono infatti recuperare qualche posizione in classifica. Illotta per la promozione e non ha intenzione di scivolare via o troppo lontano, dalla zona playoff. L’inizio del campionato è stato ottimo ...

