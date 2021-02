LE PAGELLE DI AVELLINO-PALERMO 1-0 Disastro rosa | battuti senza combattere

Leggi su mediagol

(Di domenica 7 febbraio 2021) Di Fabrizio AnselmoIlviene battuto da un modestograzie a un gol da oratorio: spazzata di Silvestri da prima del centrocampo e rimbalzo che beffa Pelagotti. Sabato prossimo contro il Bisceglie al Barbera non sono assolutamente concessi altri passi falsi. PELAGOTTI 4 Due parate difficili su due tiri insidiosi, poi quel gol assurdo da centrocampo dopo un rimbalzo tutto sommato prevedibile.ACCARDI 5,5Gioca col freno a mano restando sin troppo inchiodato alla difesa per dare spazio alle temibili 'scorribande' di Kanoute. Oggi sarebbe servita la sua spinta sulla fascia. PALAZZI 6Tiene bene la posizione e chiude gli spazi agli inserimenti dell'. Prestazione positiva anche in impostazione. SOMMA 6Raddoppia costantemente sulla sinistra per permettere a Doda di spingersi in avanti. Bene anche nella sua zona di ...