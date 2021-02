Le pagelle della Sampdoria – Damsgaard cambia la partita, Audero croce e delizia (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Sampdoria pareggia 1-1 a Benevento. Al gol di Caprari risponde Keita. Le pagelle dei blucerchiati: Audero 6: Commette una grave leggerezza in occasione del gol di Caprari, poi però tiene a galla più volte i suoi prima del pari di Keita. Bereszynski 6: Caprari lo punta più volte, lui mantiene una discreta lucidità. Provvidenziale la deviazione sul destro del romano a fine primo tempo. Tonelli 5,5: Lapadula gli dà del filo da torcere ingaggiando più duelli fisici e costringendolo all’ammonizione. (19’st Yoshida 6: il suo ingresso dà più sicurezza alla retroguardia) Colley 6: Svetta nel gioco aereo e si concede anche il lusso di qualche apertura. Augello 6: Nella fase finale del match mette il turbo e crea qualche grattacapo a Barba, in fase difensiva se la cava su Insigne. Candreva 6,5: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lapareggia 1-1 a Benevento. Al gol di Caprari risponde Keita. Ledei blucerchiati:6: Commette una grave leggerezza in occasione del gol di Caprari, poi però tiene a galla più volte i suoi prima del pari di Keita. Bereszynski 6: Caprari lo punta più volte, lui mantiene una discreta lucidità. Provvidenziale la deviazione sul destro del romano a fine primo tempo. Tonelli 5,5: Lapadula gli dà del filo da torcere ingaggiando più duelli fisici e costringendolo all’ammonizione. (19’st Yoshida 6: il suo ingresso dà più sicurezza alla retroguardia) Colley 6: Svetta nel gioco aereo e si concede anche il lusso di qualche apertura. Augello 6: Nella fase finale del match mette il turbo e crea qualche grattacapo a Barba, in fase difensiva se la cava su Insigne. Candreva 6,5: ...

ZZiliani : Premessa: i voti ai giocatori sono soggettivi, nessuno è il depositario della verità. Io li ho dati per una dozzina… - GiovanCatalano : RT @jacopo_iacoboni: è l'ora delle pagelle della crisi Thread Renzi. In passato l'ho a volte elogiato, altre criticato aspramente (vedendo… - Albino5205 : RT @jacopo_iacoboni: è l'ora delle pagelle della crisi Thread Renzi. In passato l'ho a volte elogiato, altre criticato aspramente (vedendo… - mattarellia : RT @jacopo_iacoboni: è l'ora delle pagelle della crisi Thread Renzi. In passato l'ho a volte elogiato, altre criticato aspramente (vedendo… - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli vi lascio qui, come sempre, le pagelle della gara. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle della Serie A, Benevento - Sampdoria 1 - 1, pagelle: Caprari ex ingrato, Damsgaard fa saltare il banco

=== Le pagelle della Sampdoria === Emil AUDERO 5: macchia il proprio match, caratterizzato da tanti interventi importanti, con un gol subito da giocatore amatoriale al minuto 55. Quella palla di ...

Benevento - Sampdoria, Lab...Pagelle

MISTER INZAGHI: Perde Hetemaj alla vigilia della gara ma trova un super Improta. Ritorna al 4 - 3 - 2 - 1 e la squadra soprattutto nella ripresa sembra ritrovarsi. Purtroppo questa volta non legge ...

Le pagelle della Sampdoria - Audero, che errore! Damsgaard show, Keita decisivo TUTTO mercato WEB Udinese-Verona 2-0, le pagelle: Deulofeu brilla, Silvestri sfortunato

Termina 2-0 Udinese-Verona, Deulofeu assoluta protagonista, Silvestri para tutto ma poi si fa gol da solo. Lasagna male, Zaccagni spento. Le pagelle per il fantacalcio Finisce 2-0 Udinese-Verona con l ...

Pagelle Milan Crotone: Ibra e Rebic mattatori. Nel Crotone si salva solo Ounas VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Milan Crotone Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Crotone, valido per la 21ª giorn ...

=== LeSampdoria === Emil AUDERO 5: macchia il proprio match, caratterizzato da tanti interventi importanti, con un gol subito da giocatore amatoriale al minuto 55. Quella palla di ...MISTER INZAGHI: Perde Hetemaj alla vigiliagara ma trova un super Improta. Ritorna al 4 - 3 - 2 - 1 e la squadra soprattutto nella ripresa sembra ritrovarsi. Purtroppo questa volta non legge ...Termina 2-0 Udinese-Verona, Deulofeu assoluta protagonista, Silvestri para tutto ma poi si fa gol da solo. Lasagna male, Zaccagni spento. Le pagelle per il fantacalcio Finisce 2-0 Udinese-Verona con l ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Milan Crotone Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Crotone, valido per la 21ª giorn ...