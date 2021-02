Le notizie del giorno, Santiago Garcia morto suicida. Odissea al Bayern e bagarre diritti tv (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Una condizione molto delicata per le prossime stagioni è quella legata ai diritti tv. E’ corsa a due tra DAZN e Sky, la situazione sembra ormai delineata. La giornata di ieri è stata quasi decisiva, al momento DAZN sembra essere in vantaggio considerando che l’ultima offerta si avvicina ai 973 milioni dell’ultimo contratto, cifra all’altezza anche in relazione ai problemi nati dalla pandemia da Coronavirus. L’offerta di Mediapro è stata giudicata inammissibile e Eurosport non si è presentata. L’offerta di DAZN sembra più alta di quella di Sky, situazione che porterebbe ad un ribaltone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una vera e propria Odissea al Bayern Monaco. Il club tedesco si prepara per la sfida del Mondiale ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Una condizione molto delicata per le prossime stagioni è quella legata aitv. E’ corsa a due tra DAZN e Sky, la situazione sembra ormai delineata. La giornata di ieri è stata quasi decisiva, al momento DAZN sembra essere in vantaggio considerando che l’ultima offerta si avvicina ai 973 milioni dell’ultimo contratto, cifra all’altezza anche in relazione ai problemi nati dalla pandemia da Coronavirus. L’offerta di Mediapro è stata giudicata inammissibile e Eurosport non si è presentata. L’offerta di DAZN sembra più alta di quella di Sky, situazione che porterebbe ad un ribaltone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una vera e propriaalMonaco. Il club tedesco si prepara per la sfida del Mondiale ...

