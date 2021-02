Lazio, Musacchio: «Esordio fantastico. Non sottovalutiamo il Cagliari» (Di domenica 7 febbraio 2021) Il nuovo acquisto della Lazio, Mateo Musacchio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio in vista del match contro il Cagliari Esordio dal primo minuto per Mateo Musacchio, dopo la prova convincente contro l’Atalanta la scorsa settimana. Queste le sue parole prima del match contro il Cagliari di Di Francesco. Lazio – «Sono molto felice di essere alla Lazio, ho ricevuto una grande accoglienza e voglio far bene qui. Debuttare contro l’Atalanta è stato fantastico perché abbiamo vinto, ma è tempo di pensare al Cagliari». Cagliari – «Sappiamo che hanno una bella squadra, non dobbiamo sottovalutarli. Daremo tutto per portare a casa i tre punti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Il nuovo acquisto della, Mateo, è intervenuto ai microfoni diStyle Radio in vista del match contro ildal primo minuto per Mateo, dopo la prova convincente contro l’Atalanta la scorsa settimana. Queste le sue parole prima del match contro ildi Di Francesco.– «Sono molto felice di essere alla, ho ricevuto una grande accoglienza e voglio far bene qui. Debuttare contro l’Atalanta è statoperché abbiamo vinto, ma è tempo di pensare al».– «Sappiamo che hanno una bella squadra, non dobbiamo sottovalutarli. Daremo tutto per portare a casa i tre punti». Leggi su Calcionews24.com

IoNascoQui : Lazio – Cagliari, Musacchio: “La settimana scorsa è andata bene, ma ora pensiamo solo a stasera perché sappiamo non… - pasqualinipatri : Lazio-Cagliari, Musacchio nel pre partita: “Contento per l’esordio da titolare. Stasera non sarà facile”… - DeporTotalMX : ?? ¡TITULARES CONFIRMADOS!?????? XI LAZIO: Reina; Radu, Acerbi, Musacchio; Marusic, Alberto, Lucas, Sergej, Lazzari;… - IoNascoQui : Lazio – Cagliari, le formazioni ufficiali. Musacchio affianca Acerbi e Radu. In attacco Correa – Immobile - DajeeLazio : RT @vocelaziale: #LazioCagliari?? #SerieA?? Formazione Ufficiale #Lazio: Esordio dal 1’ per #Musacchio? Confermato #Radu? -