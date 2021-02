Lazio-Cagliari | Immobile | “Successi con Roma e Atalanta fondamentali per il nostro cammino Nazionale e Mancini? Rispondo così”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel posticipo dell'"Olimpico", labatte ilcon il gol del "solito" Ciro, che con la rete siglata questa sera raggiunge quota 14 gol stagionali in 21 partite giocate. L'attaccante napoletano, intervistato ai microfoni di "Sky Sport", analizza il successo interno contro la compagine sarda, allenata dal tecnico Di Francesco e fissa l'obiettivo per la squadra biancoceleste, chiamata a confermare il piazzamento in zona Champions League. Di seguito le dichiarazioni del numero 17 della."Abbiamo recuperato un po' di terreno in classifica, avevamo perso punti ed eravamo indietro rispetto alle altre. Abbiamo fatto 6 vittorie consecutive vincendo controriprendendo ilche ci eravamo prefissati a inizio anno. Il ...

DiMarzio : Da chioccia a titolare, #Reina è l'uomo in più della #Lazio - DiMarzio : Le parole di Simone #Inzaghi dopo #LazioCagliari - SkySport : LAZIO-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ? #Immobile (61') ?? - Daniele20052013 : Lazio, Milinkovic-Savic: «Inter? Abbiamo una spinta in più» - MarzioMozzetti : RT @giuliocardone69: ...le cardopagelle dell arrembaggio riuscito al quarto postoooo ?? Lazio – Cagliari, le Cardopagelle: Leiva e Sergej g… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari

A 5' dalla fine regala il pallone alche per sua fortuna non ne approfitta. CORREA 6 Si ... INZAGHI 7 Lapre lockdown è tornata: lotta, corre, soffre e centra la sesta vittoria di fila ...Sesta vittoria di fila in campionato e Roma agganciata al quarto posto in classifica: missione compiuta per la, che nel posticipo della 21giornata di Serie A ha battuto il1 - 0 all'Olimpico. Decisivo per i biancocelesti il solito Immobile, che nella ripresa ha regalato i tre punti alla squadra ...Il difensore rossoblù ha parlato a margine della sfida persa contro la Lazio e cerca di vedere il lato positivo nonostante tutto RIPARTIRE. “Dobbiamo sicuramente prendere le cose positive, guardare ag ...08.02.2021 00:17 - Lazio - Cagliari, Caicedo si complimenta con la squadra: "Partita difficile, bravi ragazzi" 08.02.2021 00:15 - FORMELLO - Lazio, una settimana per preparare l'I ...