Lazio-Cagliari 0-0 diretta live: Immobile al volo sulla palla di Correa, respinge Cragno (Di domenica 7 febbraio 2021) 35'pt Angolo per la Lazio, Radu mette in mezzo dopo che la difesa del Cagliari aveva respinto la prima minaccia, ma ci sono due uomini in fuorigioco. 32'pt Destro a giro di Luis... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 febbraio 2021) 35'pt Angolo per la, Radu mette in mezzo dopo che la difesa delaveva respinto la prima minaccia, ma ci sono due uomini in fuorigioco. 32'pt Destro a giro di Luis...

Roberto11712522 : #:SerieA: Lazio 0 and Cagliari 0?????????????????????????????????????????????????? - willtips_ : ??[Live!!!] ???? Lazio x Cagliari • Over 0.5 Gols HT • Odd: 3.75 • 0,5u at Bet365 - willtips_ : ??[Live!!!] ???? Lazio x Cagliari • Anytime Ciro Immobile • Odd: 1.90 • 1u at Bet365 - Fraboys69 : Che cazzo di agonismo in lazio Cagliari - Pippo44485477 : -