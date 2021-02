L' avvocato di Benno | Avrà ripetuto mille volte Hanno trovato la mia mamma Non c’è più

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 febbraio 2021) A oltre un mese dalla sua scomparsa, il fiume Adige ha restituito il corpo di Laura Perselli. La bolzanina è sparita nel nulla lo scorso 4 gennaio assieme al marito Peter Neumair. Il figlioha appreso la notizia dai suoi legali al carcere di Bolzano, dove da ormai una settimana si trova in custodia cautelare. Scrive il Corriere della Sera. «La mia...». L’Flavio Moccia dice che«si è emozionato tantissimo», che «non è nemmeno riuscito a finire la frase e si è messo a piangere, perché in fondo ha sempre avuto la speranza che i suoi genitori fossero vivi». L’altro suo legale, Angelo Polo, racconta di essere andato a dirglielo per primo, ieri alle 13. «: “La mianon c’è più. ...