Laura Pausini dopo l’attacco alla sua famiglia passa ad azioni legali

Leggi su chenews

(Di domenica 7 febbraio 2021)ha visto la suatravolta da una gravissima accusa, che tocca in particolare suo marito, la cantante ha scelto dire per vie. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 sono state mosse accuse molto pesanti nei confronti di Paolo Carta marito della nota cantante. Il chitarrista è stato additato da Alda D’Eusanio come un uomo violento, le sue parole nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web scatenando lo sgomento generale. La prima a reagire all’accusa è stata Samantha De Grenet che le ha subito risposto “Loro si amano tantissimo”, poi la regia ha censurato la scena. Nel giro di poche ore si è scatenato il pandemonio e la notizia è diventata immediatamente virale. Dal profilo ditutto tace, forse per ...