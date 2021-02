Laura Pausini denuncia Alda D’Eusanio per le dichiarazioni sul compagno

(Di domenica 7 febbraio 2021) La cantante e ilPaolo Carta hanno dato il mandato al loro avvocato per agire contro i responsabili per quanto detto al GF Vip, doveha fatto dellepesanti sulla coppia “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte”. Queste le pesanti affermazioni fatte dalla giornalistaal Grande Fratello Vip poco prima della diretta di venerdì 5 febbraio sue il suo, Paolo Carta. La giornalista nella giornata di ieri è stata espulsa dalla casa di Cinecittà con effetto immediato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

La conduttrice televisiva ha detto, parlando con gli altri inquilini, che la cantante verrebbe picchiata dal compagno, e padre di sua figlia, Paolo Carta. 'Un comportamento - prosegue ...
Tommaso Zorzi ha scoperto dal Grande Fratello Vip l'espulsione con effetto immediato di Alda D'Eusanio, squalificata per le frasi su Laura ...
La cantante e il compagno Paolo Carta hanno dato il mandato al loro avvocato per agire contro i responsabili per quanto detto al GF Vip, dove Alda D'Eusanio ha fatto delle dichiarazioni pesanti sulla ...