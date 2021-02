Landini avverte: 'No alla flat tax, vogliamo vantaggi per i lavoratori' (Di domenica 7 febbraio 2021) In questo clima di rinascita dopo l'incarico assegnato a Mario Draghi, il segretario della Cgil Maurizio Landini chiede di partecipare alla costruzione, e detta la sua linea a difesa dei lavoratori. ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) In questo clima di rinascita dopo l'incarico assegnato a Mario Draghi, il segretario della Cgil Mauriziochiede di parteciparecostruzione, e detta la sua linea a difesa dei. ...

artedipulire : RT @editta_fazzi: Landini avverte: 'No alla flat tax, vogliamo vantaggi per i lavoratori' - editta_fazzi : RT @editta_fazzi: Landini avverte: 'No alla flat tax, vogliamo vantaggi per i lavoratori' - editta_fazzi : Landini avverte: 'No alla flat tax, vogliamo vantaggi per i lavoratori' - globalistIT : -