Lagarde, "L'Italia e l'Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida"

Bce, Christine Lagarde confida in Mario Draghi: "Italia e Ue sono fortunate che abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica". 

Christine Lagarde guarda con entusiasmo ai lavori per la formazione del governo Draghi e si dice convinta del fatto che l'ex Presidente della Bce abbia le capacità per rilanciare l'economia grazie anche al sostegno dell'Unione europea.

Lagarde 'saluta' Mario Draghi: "Italia e Ue sono fortunate"

"L'Italia e l'Europa sono fortunate che ..."

