La tenerezza di Costantino Della Gherardesca nel rivedersi e nel rapporto con il cibo (Foto)

(Di domenica 7 febbraio 2021)è per la prima volta ospite nello studio di Domenica IN, incontra per la prima volta Mara Venier dopo i vari collegamenti (). Per lui un video con il suo passato, con la sorella, nei vari programmi, lui adolescente.guarda tutto con grande meraviglia, sembra un bambino mentre osserva con lo sguardo attento, si rivede e ricorda. “In questo momento sto provando sensazioni e ricordi. E’ molto bello rivedermi con mia sorella accanto all’albero di Natale. Tanta nostalgia, sono stato un bambino con un carattere molto forte – tutta l’emozione è nei suoi occhi – Crescevo e mi rendevo conto che ero gay, avevo solo 10/11 anni e vedevo le persone che morivano con l’Aids e gli omosessuali in quegli anni erano trattati ...

Ultime Notizie dalla rete : tenerezza Costantino

Ultime Notizie Flash

... conforto,e amore. E dopo averlo fatto con i tuoi genitori fallo anche con Dario , Cristina ,e Giovanna . Io non ti dico addio, ma ti affido a Dio perché ti accolga'. I ...della Gherardesca. Ho amato il suo spirito giocoso a "Ballando con le stelle", quando ... Che cosa le fa? «I bimbi e gli animali, esseri indifesi». Non a caso ha due cagnolini, ...Costantino Della Gherardesca è per la prima volta ospite nello studio di Domenica IN, incontra per la prima volta Mara Venier dopo i vari collegamenti (foto). Per lui un video con il suo passato, con ...Il Cantante mascherato 2. Si potrebbe nascondere un vip impensabile dietro la maschera dell'orsetto. E' il secondo a presentarsi nella ...