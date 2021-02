La stampa del Nord sostiene Gattuso perché così il Napoli sarà sempre fuori dai grandi obiettivi (Di domenica 7 febbraio 2021) Con Manchurian Candidate si fa riferimento a una persona, in particular modo un politico, che viene usato da un nemico. … Con una precisazione: un Manchurian Candidate può essere perfettamente consapevole del ruolo di traditore o specchietto per le allodole che sta ricoprendo, oppure può esserne all’oscuro (citaz.) Ave Napolista, è ormai palese che Gennarino Ringhio (?) sia un Manchurian Candidate. Ovvero la stampa di riferimento degli altri Big Club sostengono l’attuale allenatore poiché cosi il Napoli sarà sempre più out per i grandi obiettivi, lasciando un posto Champions disponibile. È Adl dato che lo ha scelto, purtroppo, che parte ha in commedia potresti obiettarmi? Aurelio il temporeggiatore quando non segue il suo istinto iconoclasta, vedi le scelte ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Con Manchurian Candidate si fa riferimento a una persona, in particular modo un politico, che viene usato da un nemico. … Con una precisazione: un Manchurian Candidate può essere perfettamente consapevole del ruolo di traditore o specchietto per le allodole che sta ricoprendo, oppure può esserne all’oscuro (citaz.) Avesta, è ormai palese che Gennarino Ringhio (?) sia un Manchurian Candidate. Ovvero ladi riferimento degli altri Big Club sostengono l’attuale allenatore poiché cosi ilpiù out per i, lasciando un posto Champions disponibile. È Adl dato che lo ha scelto, purtroppo, che parte ha in commedia potresti obiettarmi? Aurelio il temporeggiatore quando non segue il suo istinto iconoclasta, vedi le scelte ...

DPCgov : ????? Maltempo: in arrivo temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese, neve sui settori alpini. Leggi il c… - AndreaBricchi77 : Avevano in canna questo titolo sul “SORPASSO INTER” da sei mesi. Stamattina l’hanno scritto anche sul volantino del… - emergency_ong : #Covid19: nel 2021 dosi di vaccino disponibili solo per l’1,5% della popolazione mondiale. @Pfizer @Moderna_tx… - wiocoli : RT @SMaurizi: da leggere impatto sociale del #RedditoDiCittadinanza: la campagna di stampa per denigrarlo come un sussidio ai *parassiti* è… - SumaLoredana : RT @marco_gervasoni: Pensavo che, essendo donna la sinistra, in nome del pol corr, non si avventasse su @giorgiaMeloni cosi selvaggiamente… -