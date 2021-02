La Sant’Egidio (che ho conosciuto) ha qualcosa da dirci. Gli auguri di Cristiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Da giornalista basato a Roma e interessato al dialogo interreligioso non potevo non occuparmi della Comunità di Sant’Egidio, comunità cattolica profondamente romana, trasteverina, attenta ai poveri, agli anziani, al dialogo e alla pace. Così l’ho vista da quando l’ho incontrata, dopo la grande iniziativa per la pace in Mozambico. Nel corso degli anni è stato ovviamente il cosiddetto “spirito di Assisi” a riguardarmi di più, quegli incontri che annualmente hanno ricordato e riportato in vita quello spirito di Assisi voluto da Giovanni Paolo II per l’incontro e il dialogo tra culture e religioni e sul quale tantissimi avrebbero voluto invece stendere un pesante mantello d’oblio. Ogni anno Sant’Egidio ha portato leader religiosi di ogni esperienza e credenza a dialogare tra loro, e con noi. Questa importante eredità giovannipaolina è rimasta incisa nella ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Da giornalista basato a Roma e interessato al dialogo interreligioso non potevo non occuparmi della Comunità di, comunità cattolica profondamente romana, trasteverina, attenta ai poveri, agli anziani, al dialogo e alla pace. Così l’ho vista da quando l’ho incontrata, dopo la grande iniziativa per la pace in Mozambico. Nel corso degli anni è stato ovviamente il cosiddetto “spirito di Assisi” a riguardarmi di più, quegli incontri che annualmente hanno ricordato e riportato in vita quello spirito di Assisi voluto da Giovanni Paolo II per l’incontro e il dialogo tra culture e religioni e sul quale tantissimi avrebbero voluto invece stendere un pesante mantello d’oblio. Ogni annoha portato leader religiosi di ogni esperienza e credenza a dialogare tra loro, e con noi. Questa importante eredità giovannipaolina è rimasta incisa nella ...

