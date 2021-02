La Roma e il problema del gol: perché Dzeko e Mayoral non giocano mai insieme? (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella Roma che stamattina si sveglia con un giorno di riposo concesso da Fonseca per scaricare le tossine e tanti dubbi su quanto sia difficile fare il salto di qualità (big match falliti sempre o ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021) Nellache stamattina si sveglia con un giorno di riposo concesso da Fonseca per scaricare le tossine e tanti dubbi su quanto sia difficile fare il salto di qualità (big match falliti sempre o ...

asrsupporter : “La Roma e il problema del gol” Terzo miglior attacco del campionato. - frabia17 : @cavallodipietra @Elessar2412 @chrisfor_all @PFonsecaCoach @OfficialASRoma Oh.. Sono d'accordo con te su questo twe… - sportli26181512 : La Roma e il problema del gol: perché Dzeko e Mayoral non giocano mai insieme?: La Roma e il problema del gol: perc… - Gazzetta_it : La #Roma e il problema del gol: perché #Dzeko e #Mayoral non giocano mai insieme? - nellolauro : Al netto dei dubbi sui rigori, la procedura Var resta un grosso problema. In Inter-Juventus interviene, in Juventus… -