La mini-jungla televisiva per vedere i prossimi tre anni di Champions League

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 7 febbraio 2021) La notizia era nell’aria ed è stata confermata dai vertici di Sky nella giornata di sabato 6 febbraio: la maggior parte dei match di(per il triennio 2021-2024) saranno trasmessi in diretta – e in esclusiva, per il momento – dal colosso televisivo satellitare. La maggior parte, non tutti: 121 partite sulle 137 in programma ogni. Le altre 16, infatti, saranno trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video che a metà dicembre dello scorso anno si era già assicurata i diritti tvper trasmettere in esclusiva (e in streaming) il miglior match del mercoledì. LEGGI ANCHE > Amazon si compra anche laInsomma, come già accade – anche se in maniera più vasta e con dinamiche leggermente differenti – per la Serie A, anche la ...