La madre di Michele Ruffino | morto di bullismo a 17 anni | «A scuola regna l’indifferenza I prof non pensino solo ai voti» – L’intervista

(Di domenica 7 febbraio 2021) La vita diè stata un inferno. Non per colpa sua, non per colpa della sua famiglia, che gli è stata sempre accanto., vittima del, èa 17lanciandosi nel vuoto dal ponte di Alpignano (Torino). Lo chiamavano «handicappato», «storpio», gli dicevano «devi morire», «sei gay», «non puoi dare niente alla società». Continue risatine, insulti: andare aera diventato un incubo. Fino a quando, il 23 febbraio 2018, ha deciso di farla finita. Prima di quel gesto,aveva consegnato una lettera ad una ragazza che avrebbe dovuto recapitarla a un suo amico, «all’unico amico che gli era stato accanto, che lo aveva aiutato nei momenti dei difficoltà con la sua musica o con una buona parola quando aveva gli ...

michele_zonno : @GiorgiaMeloni Va' tutta la mia solidarieta' per le affermazioni fatte dal giornalista del giornale La Stampa, in q… - statodelsud : Grazia Di Michele, tra “Voci x Patrick” e un pensiero alla Madre Terra - Pino__Merola : Grazia Di Michele, tra “Voci x Patrick” e un pensiero alla Madre Terra - Marilenapas : RT @SkyTG24: Grazia Di Michele, tra 'Voci x Patrick' e un pensiero alla Madre Terra - TweetNotizie : Grazia Di Michele, tra 'Voci x Patrick' e un pensiero alla Madre Terra -

Ultime Notizie dalla rete : madre Michele

Open

...seriale che rischiava lo sfratto coinvolgendo anche il nemico più acerrimo di suaOlga : il ... L'assistente sociale, però, non può godersi l'avvenente ginecologo perché deve occuparsi di, ...L'artista romana è tra i protagonisti dell'evento in programma lunedì 8 febbraio per sensabilizzare sul caso di Zaki, da tre anni detenuto in Egitto. Sono oltre 140 le figure del mondo dell'arte che ...Ci sono date che fanno male. Una di queste è quella del 7 febbraio quando cade il primo anniversario dell’arresto di Patrick Zaki. In quell’occasione Amnesty International Italia, MEI - Meeting delle ...Un luogo in cui dovevano sorgere insediamenti produttivi, ma dopo 15 anni è un deserto. C’è solo un’azienda all’area artigianale di Marsala che, nonostante tutto, è riuscita a realizzare lì il proprio ...