La Lazio vince sempre (sesta di fila). Il Cagliari perde sempre. Decide Immobile (Di domenica 7 febbraio 2021) La Lazio non si ferma più. I biancocelesti con una rete di Immobile ad inizio secondo tempo battono il Cagliari per 1-0 e ottengono la sesta vittoria consecutiva che consente agli uomini di Inzaghi di salire a 40 punti, al pari della Roma al quarto posto e a -2 dalla Juventus. Superate in un sol colpo Napoli e Atalanta. Partita che la Lazio ha provato a sbloccare nel primo tempo, ma Cragno è stato decisivo in diverse occasioni. Nella ripresa al 61? la rete decisiva di Immobile su assist di Milinkovic-Savic. Per il Cagliari è notte fonda. Terz’ultimo posto, con 15 punti e successo che manca da novembre. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Lanon si ferma più. I biancocelesti con una rete diad inizio secondo tempo battono ilper 1-0 e ottengono lavittoria consecutiva che consente agli uomini di Inzaghi di salire a 40 punti, al pari della Roma al quarto posto e a -2 dalla Juventus. Superate in un sol colpo Napoli e Atalanta. Partita che laha provato a sbloccare nel primo tempo, ma Cragno è stato decisivo in diverse occasioni. Nella ripresa al 61? la rete decisiva disu assist di Milinkovic-Savic. Per ilè notte fonda. Terz’ultimo posto, con 15 punti e successo che manca da novembre. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FIGCfemminile : SERIE ??? | Il Pomigliano vince e allunga in vetta, 1-1 della Lazio alla prima di Morace. Tavagnacco quarto! ??… - franco_porto : La dodicesima vittoria della Lazio (stesso numero del Napoli che deve recuperare la partita con la Juventus), sesta… - SSLazioOrg : RT @LALAZIOMIA: PAGELLE – Chi la dura la vince: Immobile sontuoso, Acerbi e Radu non mollano - LALAZIOMIA : PAGELLE – Chi la dura la vince: Immobile sontuoso, Acerbi e Radu non mollano - Andreassl13 : RT @APiacentini84: 3 punti dal peso specifico di un macigno con cui la #Lazio consolida una classifica importante. Vittoria di carattere, s… -